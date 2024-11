Ci segnalano i nostri contatti una condivisione via instant messaging della screen di un messaggio X che mostra un’ecografia con una figura affine a Gesù, dichiarando che tale apparizione avrebbe impedito ad una madre di abortire.

A parte il concetto di pareidolia, che vedremo, la storia di per sé funziona esattamente con la fede: è un “atto di fede”, dice la parola stessa. Ci credi perché vuoi crederci, non perché cerchi prove razionali, perché nella fede non puoi averle.

“Bimbo sta per essere abortito, l’ecografia ferma tutto”: attenti alle pareidolie

La storia nasce durante una conferenza di Cristiani Cattolici, la SEEK del 2019, e assume i contorni del “Mi ha detto qualcuno che ha sentito dire” assai rapidamente.

Secondo la storia una giornalista di una testata cattolica avrebbe ricevuto durante la conferenza la visita di una Suora dell’organizzazione Pro-Vita “Sisters of Life” che le avrebbe rivelato di aver ricevuto da un “seminarista nell’Indiana” la foto dell’ecografia unitamente ad un resconto orale degli eventi.

Secondo il racconto riferito dal Seminarista alla Suora e dalla Suora alla Giornalista (come vedete siamo a ben tre passaggi) una donna “spinta ad abortire” avrebbe visto nell’ecografia l’immagine del Cristo Redentore e sarebbe stata stimolata a “scegliere la vita” e portare avanti la gravidanza.

La storia ha tutti i caratteri come abbiamo visto in passato della leggenda metropolitana, ovvero la “favola moderna” nata per diffondere un messaggio morale, in questo caso dichiarare che si può “scegliere la vita”

Non sarebbe neppure il primo caso di avvistamenti cristologici nelle ecografie: uno simile avvenne nel 2016, in questo caso durante una gravidanza difficile.

Probabilmente interviene in questo la pareidolia, l’illusione umana che porta ad intepretare forme nel modo più favorevole possibile. Grazie alla tendenza della mente umana di interpretare il mondo secondo categorie che conosce ad esempio siamo in grado di riconoscere le forme più svariate nelle nuvole, oppure di vedere “esattamente quello che vogliamo vedere” in ogni cosa, come se il mondo fosse una enorme serie di macchie di Rorschach.

La storia attraversa per troppi passaggi per verificarla: evidentemente qualcuno ha voluto vedere in una foto un simbolo cristiano, e non a caso il racconto è avvenuto in una manifestazione cattolica.

