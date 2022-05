Biden replica alla Suprema Corte sull’aborto: proposta una codifica legislativa di Roe v Wade

Biden replica alla Suprema Corte sull’aborto: e la proposta passa per il leggendario taglio del nodo Gordiano.

Abbiamo già parlato della bozza della Suprema Corte, e di quello che comporta. Soprattutto, del fatto che la sua natura è quella di una bozza: ancora perfettibile, ancora modificabile. Potrebbe non avverarsi mai, anche se i numeri e il sentimento della “Bible Belt” farebbero avvicinare un esito decisamente pro-abrogazione.

Dobbiamo quindi preliminarmente riportare la risposta del Presidente

“Non sappiamo se questa bozza sia genuina o se rifletta la decisione finale della Corte.

Tenendo conto di questa importante premessa, voglio essere chiaro su tre punti riguardo le decisioni pendenti innanzi alla Corte Suprema.

Punto primo: la mia amministrazione ha combattuto con vigore davanti alla corte in difesa di Roe v. Wade. Abbiamo già detto che Roe è basata su ‘un lungo lignaggio di Presidenti che riconoscono il concetto di libertà personale descritto dal Quattordicesimo Emendamento contro interferenze del governo su decisioni personali’. Ritengo che il diritto di scelta di una donna sia fondamentale, Roe è stato Legge dello Stato per quasi cinquanta anni, e i principi più elementari di certezza del diritto richiedono non sia abrogata.

Punto secondo: subito dopo l’entrata in vigore della Legge SB 8 in Texas e altre norme che limitano i diritti riproduttivi della donna, ho dato mandato alla Commissione per le Politiche di Genere e l’Ufficio Legale della Casa Bianca di preparare risposte in grado di consentire all’Amministrazione di controbattere gli attacchi all’aborto ed ai diritti riproduttivi, tenendo presenti tutta una serie di possibili risultati innanzi alla Suprema Corte. Saremo pronti ad ogni decisione.

Punto terzo: se la Corte dovesse abograre Roe, saranno i nostri legislatori eletti ad ogni livello ad impegnarsi a difendere il diritto alla donna all’autodterminazione. Ricadrà quindi sugli elettori la necessità di eleggere rappresentanti a favore della scelta questo Novembre. A livello federale, avremo bisogno di nuovi Senatori in favore della scelta e una maggioranza Parlamentare per ottenere una legislazione che codifichi i principi di Roe, e io mi impegnerò perché sia approvata e possa mandarla in vigore”