Berlusconi contro Putin sulla guerra della Russia in Ucraina: “È un’aggressione militare”

Dall’attacco di Putin contro l’Ucraina si sono consumati dibattiti sulle posizioni dell’ex premier, con richiami alla memoria sull’amicizia tra il Cav e il leader russo: nelle ultime ore è arrivata la presa di posizione di Berlusconi contro Putin. Il leader di Forza Italia è intervenuto in collegamento telefonico durante il congresso di Verde È Popolare organizzato da Gianfranco Rotondi, che ha definito il suo partito il “primo ibrido ed ecologico”.

Come sottolinea Il Messaggero Silvio Berlusconi non aveva ancora detto la sua contro Vladimir Putin. Durante il congresso di Gianfranco Rotondi, invece, l’ex premier ha rotto il silenzio.

Sosteniamo il governo Draghi, il governo di emergenza e di unità nazionale che noi per primi abbiamo voluto e che deve durare fino alla fine della legislatura per completare il buon lavoro che ha fatto finora e per fronteggiare i disastrosi effetti della crisi ucraina sul mercato dell’energia e sul mercato delle materie prime.

È una crisi di fronte alla quale abbiamo un duplice dovere: lavorare per la pace e fare la nostra parte con l’alleanza atlantica, con l’Occidente, con l’Europa per porre fine a un’aggressione militare davvero inaccettabile.