Ben Stiller riporta Zoolander in scena al Superbowl, e questa è la notizia del giorno tra i fans. Solo un mese fa infatti la moglie dell’attore aveva confermato che, nonostante il parziale insuccesso del secondo capitolo della saga, Zoolander sarebbe vissuto in eterno nei cuori di tutti.

E così alla fine è stato, in un divertente spot al Superbowl.

Ben Stiller riporta Zoolander in scena al Superbowl (tra altri personaggi)

Il Superbowl è una fucina di corti: come il nostro Sanremo, ospita gli spot di grandi marche, film ed eventi. In tempi non sospetti al SuperBowl andò lo spot del Four Seasons Landscaping, negozio di giardinaggio benedetto da una conferenza stampa annunciata del partito Repubblicano di Donald Trump in una location ben più sobria, intima e bizzarra del Four Seasons Hotel.

In questo turno Ben Stiller presenta una carrellata di bizzarri personaggi, dal fantasy allo sci-fi, che assieme all’amato Zoolander spiegano che il mestiere dell’attore è essenzialmente finzione.

Al termine dello spot, subito dopo che Zoolander ci ha ricordato che nel suo mondo la realtà non è “sempre reale”, Ben Stiller ci ricorda che l’unico modo per sapere se un attore pagato per promuovere una bevanda ha detto la verità è provare da soli quello che ha detto.

Ma per molti, per quanto veritiero sia lo spot, quello che resta è l’apparizione di Zoolander, fuggito dai nostri cuori.

