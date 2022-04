Ben 19 milioni di utenti WhatsApp a rischio in Italia: i nostri numeri di telefono in vendita

In questi ultimi giorni sta emergendo un problema di cyber sicurezza per quanto riguarda l’app di WhatsApp e nel dettaglio si parla di un potenziale rischio per circa 19 milioni di numeri di telefono italiani derivanti proprio dalla famosa applicazione di messaggistica. In sostanza, è stato il portale di cyber sicurezza, RedHotCyber, ad evidenziare come un forum li abbia messi in vendita.

Perché sono a rischio 19 milioni di utenti WhatsApp in Italia

Il rischio, ad esempio, è quello di imbattersi con maggiore frequenza in tentativi di truffa, come quello associato al marchio Ferrero la scorsa settimana. Un problema che a quanto pare potrebbe riguardare diverse utenze telefoniche italiane e per questo bisogna fare grande attenzione. Andando più nello specifico è sul forum BreachForums, che è apparso un annuncio di vendita di alcuni numeri di telefono derivanti proprio da WhatsApp ed appartenenti a diversi Paesi, inclusa anche l’Italia.

Qui è stato scovato come il numero arriverebbe addirittura a 19 milioni di contatti. Il lavoro di investigazione fatto da RedHotCyber è stato quindi alquanto prezioso, riuscendo ad evidenziare come i dati a rischio sarebbero alquanto recenti e la possibilità di essere raggiunti da truffe potrebbe moltiplicarsi. In questo elenco si è immediatamente notato come si stia parlando di dati verificati e soprattutto come siano corrispondenti proprio a numeri di telefono attivi. Come accennato in precedenza la fonte risulta essere BreachForums che ormai è un punto di riferimento importante per quanto riguarda operazioni di questo tipo.

L’enorme numero di contatti promessi all’interno di questa lista ed il fatto che siano stati associati dei numeri di telefono a nomi e cognomi di utenti nel sample fornito a RedHotCyber potrebbero evidenziare come sia avvenuta una fuga di informazioni e c’è anche il rischio che alcuni rivenditori possano poi renderli disponibili per gli utenti del forum. Da qui potrebbero generarsi alcune conseguenze di rilievo, come ad esempio una vasta intensificazione delle campagne di phishing, senza poi escludere operazioni più mirate sulle singole utenze.

Risulta essere quindi reale questo rischio per i 19 milioni di numeri di telefono provenienti da WhatsApp. Allo stato attuale, quella descritta oggi 18 arile è una situazione da dover necessariamente tenere sott’occhio e monitorare.

