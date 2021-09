Ben 15 km di traffico in autostrada per sciopero dei camionisti: la gaffe di una giornalista

Una giornalista continua a portare avanti l’idea che ci sarebbe il fantomatico sciopero dei camionisti, in relazione alla bufala dei 15 km di traffico in autostrada nei pressi di Cesena. E così, dopo aver verificato la fake news relativa alle spedizioni e alle consegne di Amazon bloccate nel nostro Paese, come avrete osservato tramite il nostro articolo di questa mattina, bisogna affrontare nuovamente un argomento simile. Grave che ad alimentare superficialmente disinformazione in merito sia proprio una cronista, che non menzioneremo per motivi di privacy.

Smentiamo i 15 km di traffico in autostrada per sciopero dei camionisti

Senza girarci troppo intorno, smentiamo subito i 15 km di traffico in autostrada per sciopero dei camionisti dovuto all’introduzione del green pass. Come vi riportiamo da giorni, si tratta di singole proteste isolate da parte di lavoratori del settore, al momento non organizzate o sincronizzate. Buffa, per certi versi, l’ennesima fake news sul tema che sta girando su Facebook anche oggi 29 settembre.

Ad esempio, il post che abbiamo appena linkato ci mostra che al cospetto del guidatore ci sia un cartello che indica l’imminente restringimento di corsia. Come tutti sanno, sinonimo spesso e volentieri di traffico in autostrada. Ancora, lo scatto ci mostra i camion non in corsia di sorpasso, ma in quella centrale. Aspetto, questo, che sembra escludere “a prescindere” che sia in atto lo sciopero dei camionisti. A detta della giornalista, il tratto è quello compreso tra Cesena e Roma, dove sono in corso dei lavori.

Basta collegarsi alle mappe di Google per rendersi conto del cantiere, come mostrato nella foto appena riportata. Ancora, la cronista evidenzia sui suoi canali social che sia anomalo impiegare quasi 4 ore da Roma a Cesena e viceversa, lasciando intendere che sia in corso lo sciopero dei camionisti. In realtà, il traffico in autostrada ora è regolare e la durata segnalata da Google si aggira proprio attorno alle 4 ore. Nulla di anormale, dunque, e tanto rumore per nulla.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.