Beatrice Valli è positiva con Marco Fantini nonostante il vaccino: tanta disinformazione

Beatrice Valli ha fatto sapere a tutti di essere positiva al Covid, insieme a Marco Fantini e ai bambini di famiglia, nonostante il vaccino. O forse no. Come sempre capita da alcuni mesi a questa parte quando un personaggio famoso risulta infetto, oppure quando muore per cause totalmente differenti rispetto al Covid (lo abbiamo visto alcune settimane fa con Libero De Rienzo), scatta immediatamente la propaganda NoVax. Una serie di post che hanno il chiaro intento di smontare le teorie sull’efficacia dei vaccini.

Chiarimenti su Beatrice Valli è positiva con Marco Fantini nonostante il vaccino

La situazione è molto semplice e di facile lettura. Qualcuno dice che Beatrice Valli sia positiva insieme al compagno Marco Fantini nonostante si siano sottoposti al vaccino. Ci sono alcuni elementi da prendere in considerazione attraverso le stories Instagram pubblicate in queste ore dalla diretta interessata. In primo luogo, non sappiamo se lei e Fantini abbiano deciso effettivamente di vaccinarsi o meno in questi mesi, ragion per cui non si comprende l’origine dell’accusa che si sta alimentando soprattutto su Facebook ed Instagram.

Anzi, in molti sostengono che non ci sia stato alcun vaccino per Beatrice Valli e Marco Fantini. Noi non abbiamo trovato dichiarazioni esplicite in un senso o nell’altro, ma questo non cambia la sostanza. Indipendentemente dalla loro decisione, risultare positivi rientra assolutamente in una casistica possibile. Anche chi ha ricevuto la doppia somministrazione, infatti, può infettarsi. Da asintomatico o con sintomi più leggeri. Raramente, in modo più grave risultando anche contagioso.

Premesso che quel “raramente” faccia tutta la differenza del mondo, essendo stato omesso da tanti addetti ai lavori quando Fauci ne ha parlato a fine luglio in merito alla variante delta, risulta scontato ed ovvio che parlare di Beatrice Valli e Marco Fantini con vaccino o meno, oggi, sia del tutto inutile. Fermo restando che non ci siano dichiarazioni pubbliche dei due in grado di confermare la somministrazione.

