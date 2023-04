Bear Grylls non è morto, ma sparirà dalla circolazione da oggi: probabile pesce d’aprile

In tanti stanno facendo girare nuovamente la fake news su Bear Grylls morto. Si tratta di un personaggio diventato estremamente popolare anche qui in Italia, grazie ad una lunga serie di trasmissioni che negli anni gli hanno dedicato spazio con alcuni approfondimenti. Sempre più spesso, infatti, ci è stato raccontato come l’uomo di origini inglesi fosse in grado di sopravvivere in condizioni estreme ed in luoghi selvaggi. In alcune circostanze, mettendo in pericolo la sua stessa vita.

Bear Grylls non è morto, ma da oggi non avremo più sue notizie? Odore di pesce d’aprile



Del resto, la fake news sul fatto che fosse morto circola da tempo sui social, come si nota da un nostro articolo di 10 anni fa. Se da un lato è giusto evidenziare che quella su Bear Grylls morto sia in tutto e per tutto una bufala, allo stesso tempo non dobbiamo certo tralasciare l’annuncio giunto dal diretto interessato oggi 1 aprile. Già, perché da questo momento non avremo più sue notizie pubbliche, se solo non fosse un probabilissimo pesce d’aprile.

Vedere per credere quanto comunicato dall’uomo nella mattinata di sabato con un post pubblicato sui suoi canali social. Pesce d’aprile? Bear Grylls ha la capacità innata di sorprenderci, nonostante le sue intenzioni sembrerebbero chiare:

“Mi sono trasferito con la mia famiglia in un luogo selvaggio segreto. Lo abbiamo pianificato da tempo. La preparazione è sempre stata fondamentale. I fattori che abbiamo dovuto considerare come una famiglia con bambini sono stati l’educazione continua, attrezzature per la sopravvivenza, la caccia, le medicine, la comunicazione e la nutrizione“.

Dunque, Bear Grylls ci fa sapere che non è morto, ma a partire da oggi abbandonerà i social network. Con il forte sentore del pesce d’aprile. Nel suo post linkato in precedenza, infatti, fa sapere che contatterà privatamente le persone più vicine alla famiglia indicando il suo indirizzo email. Unico canale di comunicazione da lui mantenuto in teoria.

