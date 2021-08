Battuta non riuscita a Imen Jane su chi scappa dall’Afghanistan: serve una precisazione

Una battuta pessima e non riuscita, quella di Imen Jane, a proposito di chi scappa dall’Afghanistan. Mettiamola così, considerando il fatto che l’esperta in Economia (senza laurea, come abbiamo avuto modo di evidenziare in passato) sia emotivamente coinvolta con quello che sta avvenendo nel Paese in questi giorni. Dopo la bufera delle scorse settimane, con alcune dichiarazioni “classiste” rilasciate sui social mentre era in vacanza a Palermo (con alcune polemiche a margine), tocca un attimino contestualizzare questa storia.

La pessima battuta di Imen Jane su chi scappa dall’Afghanistan

Come sono andate le cose? Come si nota dalla foto ad inizio articolo, effettivamente c’è stata una battuta non riuscita da parte di Imen Jane riferita a coloro che, in queste ore, stanno scappando dall’Afghanistan dopo l’arrivo dei talebani a Kabul. Con relativa presa del potere. Un commento al video che mostra persone aggrappate ad un aereo americano che si appresta a lasciare il Paese. Tra l’altro, alcuni video hanno mostrato che alcuni uomini siano caduti nel vuoto poco dopo il decollo.

Insomma, un contesto tragico, che apparentemente ha lasciato indifferente Imen Jane e che l’ha fatta finire al centro di insulti e polemiche social. Ora, premesso che la battuta “Tutti gli altri: si attacchino all’Air Force” sia poco adeguata rispetto al momento che stiamo vivendo ad agosto 2021, come se si trattasse di un tram, in relazione ad un modo di dire tutto italiano, qualcosina da aggiungere ci sarebbe. Non perché questa ragazza abbia bisogno di avvocati difensori.

Semplicemente, dando uno sguardo al profilo Instagram di Imen Jane ci si accorge facilmente che la ragazza sia emotivamente coinvolta rispetto al caso Afghanistan. Nonostante la battuta sia pessima, apparendo come una sorta di presa in giro nei confronti di persone così disperate da aggrapparsi ad un aereo pronto al decollo, ci sono numerosi contenuti da lei pubblicati a sostegno soprattutto delle donne afghane. Questo è un fatto che è doveroso evidenziare oggi.

