Battuta di Damiano dei Maneskin non compresa dai francesi dopo l’esibizione all’Eurovision

Non tutti hanno compreso la battuta di Damiano dei Maneskin, subito dopo l’esibizione del gruppo italiano all’Eurovision. Scontata la loro presenza sul palco, dopo la tanto discussa vittoria giunta un anno fa. Proprio all’evento di maggio 2021 si riferisce una frase pronunciata dal cantante sul palco, evidentemente non chiara ad alcune persone. Per farvela breve, l’artista romano ha invitato il pubblico a non avvicinarsi troppo ai tavoli, per evitare problemi nei prossimi giorni.

Frecciata di Damiano dei Maneskin non colta dai francesi dopo l’esibizione all’Eurovision

Una parentesi dedicata a chi ha accusato Damiano dei Maneskin ed il resto della band di aver fatto uso di droga durante l’esibizione finale di un anno fa. Qualcuno, soprattutto tra i francesi, aveva chiesto addirittura la squalifica della band. Tutta colpa di un malinteso legato a quello che si trovava sul tavolo al cospetto del gruppo. Non a caso, lo stesso Damiano nelle ore successive decise di fare un test per dimostrare a tutti di non aver utilizzato stupefacenti. L’esito gli diede totalmente ragione, come vi abbiamo riportato tramite un articolo pubblicato a suo tempo.

Un messaggio se vogliamo diretto anche a Macron, tra i più polemici in quel frangente, dimenticandoci per un attimo il lancio del nuovo singolo “Supermodel”. Stando a quanto raccolto sui social, soprattutto tra gli utenti francesi, non tutti hanno colto la frecciata di Damiano dei Maneskin. Di sicuro, l’episodio di un anno fa ha consentito al gruppo di uscirne rafforzato in termini di immagine, grazie proprio al test spontaneo al quale si è sottoposto il cantante.

In ogni caso, per contestualizzare al meglio il tutto, è possibile prendere visione del video originale in merito alla frecciata riservata da Damiano dei Maneskin dopo l’esibizione di ieri all’Eurovision, con un messaggio evidentemente non così chiaro per i francesi. Il tutto, strappando risate al pubblico presente.

