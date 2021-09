Bassetti silenzia Brosio sui vaccini: “Allora vai a chiedere i miracoli a Lourdes”

Zona Bianca, trasmissione di Rete 4, sta diventando spesso il teatro di battibecchi piuttosto infuocati che hanno come tema i vaccini e la questione pandemia, con Bassetti e Brosio protagonisti. Anche nell’ultima puntata c’è stato uno scontro piuttosto infuocato tra l’ormai famoso infettivologo Matteo Bassetti ed il giornalista nonché opinionista televisivo Paolo Brosio. Tema del discorso è come sempre il vaccino che per Brosio non è così efficace e per questo non dovrebbe assolutamente esistere l’obbligatorietà.

Cosa ha detto Bassetti a Brosio sui vaccini e sui miracoli

Altra discussione per Bassetti in tv, dunque, dopo quella riportata pochi giorni fa. Attualmente non c’è assolutamente alcun tipo di obbligo vaccinale, ma risulta essere ancora l’unica arma disponibile per evitare che il virus possa diventare mortale. Bassetti ha cercato di far capire a Brosio come non esista nel mondo della scienza nessun tipo di farmaco che sia efficace al cento per cento, per questo i suoi discorsi sul vaccino risultano essere piuttosto approssimativi.

Brosio però, non ha voluto ascoltare o meglio capire il discorso di Bassetti, continuando a ribadire il concetto di come non ci possa essere l’obbligo vaccinale perché questo non da assolutamente la certezza di non infezione. Bassetti ha parlato di premio Nobel per Brosio qualora riuscisse a trovare un farmaco efficace al cento per cento, chiarendo come la medicina sia sperimentazione, innovazione e soprattutto non si fanno assolutamente i miracoli, ma si possono evitare situazioni più gravi.

Per i miracoli, a detta di Bassetti, bisogna solo recarsi a Lourdes. Il vaccino previene da possibili infezioni più gravi generate dal Covid, un concetto che ai più sembra essere ancora poco chiaro, ma risulta essere molto più facile pensare ad una sorta di complotto o di dittatura da parte del governo. Brosio è solo un altro dei tanti personaggi televisivi che non ripongono fiducia nella scienza, ma il problema a questo punto è più delle trasmissioni tv che danno spazio a persone di questo tipo. Vi lasciamo al video con Bassetti e Brosio su vaccini e miracoli.

“Un farmaco che ha il cento per cento di efficacia non esiste. Questa è la medicina, se no si va a chiedere il miracolo a Lourdes.” Matteo Bassetti replica a @paolobrosio #ZonaBianca pic.twitter.com/2luvAxwhAs — Zona Bianca (@zona_bianca) September 15, 2021

