Bassetti ricoperto di insulti NoVax per la frase su Luc Montagnier: “Ha demenza senile”

Sta creando forti discussioni la storia che vede protagonisti il virologo Matteo Bassetti e, indirettamente, il premio Nobel Luc Montagnier. Le posizioni di quest’ultimo sui vaccini sono controverse da tempo, al punto che da diversi anni è stato messo da parte dalla comunità scientifica. Anche noi abbiamo dedicato un articolo a questa figura, provando a spiegare per quale ragione si tratti di un personaggio che non si possa più ritenere autorevole su determinate tematiche. A partire proprio dal Covid e dai vaccini utilizzati.

Il virologo Bassetti durissimo con Luc Montagnier

Come sono andate le cose nelle ultime ore? Ci sono conferme a proposito di alcune uscite da parte di Matteo Bassetti. Il Primario e virologo che opera a Genova, infatti, da settimane va in tv cercando di sottolineare l’importanza dei vaccini per provare a limitare gli effetti del Covid, e contestualmente, nel tentativo di scongiurare ulteriori chiusure. Durante la partecipazione ad un evento a Sutri, insieme a Vittorio Sgarbi, il virologo ha utilizzato parole molto dure nei confronti dello stesso Luc Montagnier.

In particolare, Bassetti ritiene che soffra di demenza senile, alludendo al fatto che con il trascorrere degli anni le sue posizioni in ambito medico siano diventate sempre più discutibili. Le parole del virologo sono state riportate su Twitter dall’ufficio stampa di Sgarbi e, a quel punto, è stato ricoperto di insulti NoVax per la frase su Luc Montagnier incriminata. Una tensione palpabile, quella che si percepisce sui social, analizzando le reazioni al post in questione.

Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che condividere coi nostri lettori le prime conferme sull’autenticità delle parole di Bassetti su Luc Montagnier, ma anche ricordarvi le ragioni per le quali il Premio Nobel da tempo non rappresenti una voce a cui venga dato credito. E non per preconcetti a favore o contro il vaccino Covid.

