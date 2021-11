Bassetti non ne può più di attacchi NoVax ed abbandona PiazzaPulita: Formigli congeda Mattei

La trasmissione di La7, Piazzapulita, è stato lo scenario di un altro scontro tra personaggi divenuti molto famosi nell’era della pandemia, ossia Matteo Bassetti ed Ugo Mattei. Quando si parla di vaccini, virus, green pass e vari argomenti correlati ad essi, ecco che in tv si scatenano un po’ tutti, dando vita spesso al solito spettacolo, ossia all’abbandono del collegamento quando la situazione diventa più scomoda.

Cosa è successo tra Bassetti, Formigli e Mattei a PiazzaPulita

Dunque, Bassetti nuovamente al centro di scontri televisivi, dopo la disputa recente con Brosio. Questo stesso scenario è avvenuto anche con Bassetti, professore e primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che aveva appena terminato lo scontro con Alberto Contri del comitato “No Green Pass”, ma il fattaccio è avvenuto quando ha preso la parola il giurista Ugo Mattei.

Quest’ultimo ha evidenziato come ormai da oltre un anno abbia cambiato mestiere, si ritrova sempre in televisione a fare il divulgatore propagandista del vaccino visto come l’unica soluzione possibile. Più che un infettivologo, per Mattei, Bassetti è diventato un personaggio alla ricerca di pubblicità. Parole che non hanno avuto però alcuna replica da parte del primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, almeno non a parole, ma ha preferito agire direttamente con i fatti togliendosi l’auricolare ed abbandonando il collegamento.

Un gesto che il giurista ha commentato con grande soddisfazione, evidenziando come da quel momento in poi la trasmissione potesse andare molto meglio. In realtà queste parole non hanno assolutamente fatto piacere al presentatore di Piazzapulita, infatti Corrado Formigli non ha perso tempo ed ha deciso di salutare anche Ugo Mattei, oscurando quindi il suo collegamento.

Il tutto è avvenuto chiaramente in diretta, ma ormai siamo abituati ad assistere a teatrini di questo genere in diverse trasmissioni che affrontano tematiche legate ai vaccini, al virus ed al green pass. A seguire, il video di Bassetti che lascia PiazzaPulita.

