Bassetti: “Il pass serve solo a farvi fare il vaccino”, e tamponi solo per chi presenta sintomi

È stata pubblicata il 18 agosto l’intervista rilasciata dal virologo Matteo Bassetti a La Verità. Sui social è comparsa la foto del ritaglio di giornale, troppo sgranata per leggere il contenuto ma non abbastanza da non leggere il titolo: “La virostar confessa: il pass serve solo a farvi fare il vaccino”.

Per leggere l’articolo sull’edizione online de La Verità è necessario un abbonamento, ma Umbria Journal ha trascritto interamente l’intervista incorporando anche la versione in formato pdf. Brevemente, Matteo Bassetti è contrario al tampone su chi non presenta sintomi:

Un conto è chi presenta dei sintomi, in quel caso il tampone serve. Ma continuare a tamponare chi è vaccinato con doppia dose no. Ci fornisce semplicemente dei numeri che ci dicono che c’è il virus nel naso, e probabilmente non è nemmeno contagioso… è un esercizio che porta ad avere un numero di contagiati molto probabilmente fuorviante. […] Questo vale a livello di contesto generale, poi certo se mi viene uno in ospedale faccio il tampone per vedere se è positivo e decidere dove collocarlo… Ma nel contesto generale i tamponi ai vaccinati non servono se non a creare un business.

Ma il green pass? Il giornalista gli chiede se non sia contraddittorio affermare che il green pass elimini il rischio di contagio. Bassetti risponde:

A me, da medico, interessa soprattutto l’impulso che il green pass dà alla campagna vaccinale.

L’ho detto anche in televisione: il fine giustifica i mezzi. Grazie al green pass abbiamo vaccinato molte persone. A me dispiace solo che sui vaccini si siano create posizioni così conflittuali e distanti, anche nella parte politica a cui mi sento più vicino.

Dunque: se il green pass continua a dare l’impulso alla vaccinazione, ben venga. Bassetti lo ha ribadito nelle ultime ore sottolineando l’inutilità dei tamponi effettuati sui vaccinati. Il discorso è dunque più complesso rispetto alla semplificazione del titolo de La Verità.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.