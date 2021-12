Barista chiede il green pass ad una NoVax e lei le lancia il cappuccino: la denuncia del titolare

In questi mesi abbiamo sentito tante storie a proposito dei NoVax, ma quella che ci arriva da Cagliari in queste ore va probabilmente oltre le più bizzarre, visto che una donna ha lanciato il cappuccino che aveva appena ordinato alla barista che l’aveva servita. Come se non bastassero le truffe che gli italiani hanno subito per aggirare le attuali disposizioni sul green pass, come vi abbiamo riportato di recente con un altro articolo, ora bisogna affrontare un’altra vicenda che ha dell’incredibile.

Cosa è successo alla barista che ha chiesto il green pass ad una NoVax, mentre lei le lancia il cappuccino

Già, perché come hanno denunciato i titolari del bar in questione, la NoVax avrebbe perso il controllo nel momento in cui la dipendente le ha chiesto di esibire la certificazione verde, in modo da accertarsi che tutto stesse avvenendo secondo le attuali disposizioni. Ci sono conferme su quanto avvenuto, anche perché nelle ultime ore TGCom ha avuto modo di sentire direttamente i datori di lavoro, che hanno denunciato pubblicamente l’accaduto. Questo un estratto delle loro dichiarazioni:

“La nostra barista, come da legge, ha domandato a una cliente che voleva accomodarsi se fosse in possesso del Green pass. La signora, gentilissima, evidentemente No-vax, ha risposto lanciando il cappuccino addosso alla barista, sporcando lei, il bancone e il retro bancone del nostro locale”.

Al momento, non sono previste azioni legali nei confronti della NoVax che ha lanciato il cappuccino verso la barista, ma è chiaro che se il suo gesto sconsiderato avesse avuto conseguenze peggiori, magari procurando ferite o lesioni, allora per lei si sarebbe messa male. Non si escludono ulteriori aggiornamenti su questa storia, comunque, sperando che vicende del genere siano sempre più isolate. Al netto del nervosismo provato da parte della popolazione italiana per l’entrata in vigore dapprima del super green pass, poi del green pass rafforzato.

La reazione della barista è stata adeguata, visto che dal suo ambiente di lavoro al momento arriva solo l’appello alla NoVax, affinché si ripresenti sul posto per porgere le scuse dopo il gesto deprecabile del lancio del cappuccino.

