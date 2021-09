Barillari fuori dal Consiglio Regionale: non aveva il Green Pass

Barillari fuori dal Consiglio Regionale è la prima vittima illustre del nuovo Super Green Pass.

Che ricordiamo, entrerà in vigore dal 15 Ottobre, ma ha già aperto il dibattito sull’uso del Green Pass nella politica, con Camera e Senato che, come previsto, applicheranno le norme nel loro regolamento.

In compenso la Regione Lazio è stata apripista, e il primo allontanato eccellente è stato Barillari, da sempre contrario al Green Pass.

“Stamattina sono stato bloccato fisicamente perché non in possesso del green pass obbligatorio. Chiedo sia permesso l’accesso all’aula a tutti i consiglieri vaccinati o meno, prima del 15 ottobre, così come previsto”

Ha inizialmente dichiarato in collegamento video l’ex M5s.

Aggiungendo poi, a mezzo Facebook

“Io non posso entrare, porte chiuse a chiave solo per me. Oggi mi è stato negato formalmente l’accesso all’Aula del Consiglio Regionale del Lazio. Non ho il greenpass. Fa niente se la legge nazionale appena approvata prevede che solo dal 15 ottobre 2021 tutti i dipendenti pubblici, compresi i rappresentanti eletti nelle istituzioni, dovranno esibirlo per entrare a fare il loro lavoro. La Regione Lazio è al di sopra della legge: vale, più della Costituzione italiana e del Parlamento nazionale, una delibera dell’Ufficio di Presidenza”.