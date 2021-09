Dopo l’esplosione social, Barbara Palombelli risponde alle polemiche. Sono passate poche ore dal nostro articolo sul commento della conduttrice. La Palombelli ieri, durante la puntata di Forum, stava commentando gli ultimi casi di femminicidio in Italia e si è lasciata andare in un’esternazione che ha scatenato un polverone social. “A volte è lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa e obnubilati oppure c’è stato un comportamento aggressivo ed esasperante anche dall’altra parte?”. In un certo senso, la Palombelli ha spostato l’asticella delle responsabilità anche sulle vittime di femminicidio, che possono essere loro stesse la causa scatenante di tanta violenza.

Nelle ultime ore Barbara Palombelli ha pubblicato un post sul suo profilo privato, Barbara Palombelli Rutelli, e ha rincarato la dose senza scusarsi per quanto detto sul femminicidio. Il post ha una privacy ristretta ai soli contatti, ma altre testate hanno riportato le sue parole:

La violenza familiare, il crescendo di aggressività che prende il posto dell’amore, l’incomprensione che acceca e ci pongono di fronte a tanti interrogativi. Quando un uomo o una donna non controllano la rabbia dobbiamo interrogarci. Stabilire ruoli ed emettere condanne senza conoscere i fatti si può fare nei comizi o sulle pagine dei social, non in tribunale. E anche in un’aula televisiva si ha il dovere di guardare la realtà da tutte le angolazioni.

Huffington Post ha tentato di contattare la conduttrice per un commento, ma non ha ottenuto risposta. Contro di lei anche Amnesty International Italia, che accusa Barbara Palombelli di victim blaming.

Quando i mezzi di comunicazione sostengono che un femminicidio possa essere l'effetto del comportamento delle vittima, siamo nel pieno del victim blaming, che è proprio una delle cause dei femminicidi e della mancanza di sanzioni e leggi adeguate #palombelli — Amnesty Italia (@amnestyitalia) September 17, 2021

