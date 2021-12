Barbara Gallavotti replica ai NoVax che puntano tutto sulla de-vaccinazione

Arriva una presa di posizione molto importante da parte di Barbara Gallavotti, dedicata a tutti i NoVax che da un po’ di tempo a questa parte parlano a vanvera della cosiddetta de-vaccinazione. La dottoressa, infatti, torna ad essere protagonista assoluta a DiMartedì, dopo la discussione accesa avuta la scorsa settimana con un’esponente dei no green pass a proposito di Luc Montagnier. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico, mentre oggi 1 dicembre va toccato un tema particolarmente interessante per il popolo dei social.

Barbara Gallavotti spiega ai NoVax cose sulla de-vaccinazione

Come potete constatare sul sito di LA7, in effetti Barbara Gallavotti è stata molto chiara nei confronti dei NoVax che, a quanto pare, vogliono eludere le attuali normative riguardanti anche lo stesso green pass, puntando tutto sulla de-vaccinazione. Come accennato, si tratta in tutto e per tutto di una leggenda metropolitana, come ampiamente spiegato dalla dottoressa con tutte le motivazioni scientifiche del caso. Dunque, siamo al cospetto dell’ennesima bufala che circola su Telegram e Facebook, diffusa evidentemente da persone che non hanno alcuna competenza su tematiche di questo tipo.

Il modo in cui agiscono i vaccini, infatti, non consente a qualche “furbetto” di procedere con la somministrazione, ottenere il super green pass, con tutte le concessioni ad esso connesse, per poi estrapolare in qualche modo l’effetto ricevuto “a cose fatte”.

Dunque, situazione finalmente più chiara, grazie all’intervento di Barbara Gallavotti su LA7, in riferimento ai NoVax che da un po’ di tempo a questa parte stanno coltivando l’idea di de-vaccinarsi. Con il chiaro intento di ottenere il super green pass tramite una furbata. Le cose non stanno così ed è giusto che si sappia, grazie anche al video che trovate qui di seguito essendo stato estratto dalla puntata di DiMartedì andata in onda ieri sera.

