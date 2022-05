Barbara Balanzoni sospesa anche da Twitter: giungono conferme indirette

Ci sono alcune novità importanti che dobbiamo prendere in esame oggi 16 maggio, per quanto concerne Barbara Balazoni, considerando il fatto che da oltre tre giorni risulta praticamente inattiva su Twitter. Costantemente impegnata a pubblicare post e a rispondere agli utenti, come abbiamo avuto modo di osservare anche nel corso delle ultime settimane con un altro articolo, l’assenza aveva destato alcuni sospetti. A tal proposito, sono arrivati alcuni contributi significativi per comprendere come siano andate le cose di recente.

Da alcuni giorni Barbara Balanzoni risulta sospesa anche da Twitter

Bisogna partire dal presupposto che l’account di Barbara Balanzoni risulti ancora disponibile su Twitter. Nessun ban, dunque, da parte della nota piattaforma per un personaggio diventato nei mesi una sorta di icona per i NoVax in Italia. Tuttavia, qualcosa è successo a metà maggio. Le sue ultime uscite risalgono al giorno 12 e da quel momento non ci sono state risposte a coloro che le hanno chiesto aggiornamenti. Possibile che abbia utilizzato altre piattaforme per informare tutti.

In ogni caso, anche su Twitter stesso si trovano informazioni sulla situazione “social” di Barbara Balanzoni. Vedere per credere quanto pubblicato da un altro utente in queste ore. Un post, facilmente recuperabile, con il quale possiamo capire che al momento il medico sospeso dall’Ordine di Venezia proprio per le sue posizioni avverse al vaccino Covid, allo stato attuale non possa interagire tramite Twitter. Probabile che si tratti di una sospensione a tempo, forse una settimana, ma su questo non abbiamo ancora certezze.

Dunque, non ci sono più dubbi sul fatto che Barbara Balanzoni sia momentaneamente sospesa da Twitter. Qualcuno ipotizza che le motivazioni siano legate ad alcune uscite eccessivamente dure nei confronti del Ministro Speranza, ma ad oggi non si hanno certezze sul post non gradito alla piattaforma. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti diretti o indiretti nel corso delle prossime ore.

