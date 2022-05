Barbara Balanzoni resta sospesa da Twitter, mentre YouTube le rimuove un contenuto

Ci sono alcuni aggiornamenti che riguardano Barbara Balanzoni, medico anestetista che in questi mesi ha ottenuto un discreto seguito sui social dopo aver aspramente criticato non solo il vaccino Covid, ma anche le linee guida del governo Draghi sul green pass. Posizioni che hanno determinato la sua sospensione dall’Ordine dei Medici di Venezia, fino ad arrivare ai provvedimenti di alcune piattaforme. Aspetti che abbiamo analizzato pochi giorni fa con un primo articolo sul tema.

Gli ultimi aggiornamenti su Barbara Balanzoni tra Twitter e YouTube

Dopo le segnalazioni portate all’attenzione dei nostri lettori nei giorni scorsi, abbiamo ricevuto ulteriori richieste in merito. Per questa ragione, abbiamo consultato il canale Telegram della donna per provare a capirci qualcosa di più. In primo luogo, la stessa Barbara Balanzoni ha confermato di aver ricevuto un blocco fa Twitter. Per questa ragione, dal giorno 13 maggio non ha modo di pubblicare ulteriori contenuti per coloro che la seguono. Dunque, non si tratta di una sua scelta e di un break che avrebbe deciso di imporre a sé stessa.

Allo stesso tempo, il medico che attualmente deve fare i conti con la sospensione da parte dell’Ordine ha fatto sapere di aver avuto problemi anche su YouTube. Di recente, infatti, ha pubblicato un video poi rimosso dalla piattaforma. Ha commentato la vicenda, come spesso le capita, in modo colorito: “Riassumendo, dal ministero inventano regole a ca**o tipo che i medici guariti restano sospesi e se tu lo fai notare poi YouTube ti blocca per cyberbullismo. Ma vai a fanc**o YouTube. Quando il vento cambierà credo che ci saranno molte cose da dire e da fare anche“.

Ora, Barbara Balanzoni dovrà fare molta attenzione. Andando oltre il suo account Twitter, fermo da alcuni giorni, il blocco di un video da parte di YouTube potrebbe essere lo step iniziale prima che siano introdotte limitazioni anche in quel contesto.

