Barbara Balanzoni applaudita da Francesca Donato sul far finta che non esista il vaccino

Una strategia comunicativa chiara quella esposta da Barbara Balanzoni, che ieri ha parlato a Verona avendo al suo fianco anche Francesca Donato. Da sempre entrambe espongono tesi anti vaccino Covid all’interno dei rispettivi canali social, soprattutto su Twitter, mentre in queste ore abbiamo avuto un capitolo aggiuntivo ad una settimana di distanza dai chiarimenti relativi ad un premio che le è stato conferito. Vicenda che potete approfondire con il nostro articolo specifico.

Barbara Balanzoni e la strategia approvata da Francesca Donato sul tema vaccino

Contestualizzando il tutto, bisogna partire dal presupposto che Barbara Balanzoni sia intervenuta insieme a Francesca Donato durante un piccolo evento che si è tenuto presso Piazza dei Signori, utile al candidato sindaco Alberto Zelger a Verona per presentare la lista civica “Zelger Sindaco – Libertà nelle scelte, senza discriminazioni”. Da sempre contrario al green pass, Zelger ha trovato nelle due donne le spalle ideali, come si nota da un intervento che possiamo visualizzare su Twitter. Va premesso che qualcuno parla di platea e folla, ma dalle immagini appare chiaro che la cornice di pubblico sia abbastanza ristretta.

Come si nota dal filmato in questione, l’intervento di Barbara Balanzoni verte su concetti molto chiari. Nonostante a fine dicembre 2020 l’anestetista abbia pubblicato video insultando pesantemente i NoVax, con il trascorrere dei mesi le sue posizioni sul tema sono cambiate radicalmente. A tal proposito, durante il suo intervento a Verona ha dichiarato a chiare lettere che, al cospetto di persone favorevoli al vaccino, occorra far finta che non esista il farmaco. Così come si debba simulare l’inesistenza del Covid.

Parole, quelle di Barbara Balanzoni, che come si nota dal filmato originale hanno ottenuto il consenso di Francesca Donato, visto che l’ex esponente della Lega ha applaudito la strategia comunicativa anti vaccino. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori uscite in merito delle dirette interessate.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.