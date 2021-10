Banchi con rotelle buttati su una chiatta a Venezia, Lucia Azzolina: “Non sono io a doverlo spiegare”

Un’immagine virale mostra dei banchi con rotelle buttati su una chiatta a Venezia, una fotografia che ha riacceso le polemiche sulle novità introdotte l’anno scorso in termini di sicurezza scolastica. Dei banchi con rotelle si è parlato tantissimo, e con la foto comparsa sui social la polemica si è riaccesa. Ciò che si racconta è che un liceo di Venezia, il Benedetti-Tommaseo, ha deciso di disfarsi dei banchi acquistati un anno fa con l’appalto Consip (scrive Today) per l’impossibilità di utilizzarli. Per questo la scuola ha affidato l’incarico a una ditta di trattamento dei rifiuti ingombranti.

La polemica

L’immagine, esplosa sui social e ripresa dai quotidiani, è diventata oggetto di polemiche soprattutto di natura politica. Dal centro destra si sono consumati ripetuti attacchi all’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il deputato leghista Alex Bazzaro, ad esempio, nella giornata di ieri ha postato l’immagine e ha commentato parlando di “soldi pubblici finiti al macero”. Anche dagli ambienti Lega del consiglio regionale arrivano accuse contro la ex ministra, nelle persone di Roberta Vianello e Gabriele Michieletto:

La scelta dell’Istituto scolastico di liberarsi degli ingombranti banchi con le rotelle, era la più logica e doverosa, dopo il loro non utilizzo perché ritenuto causa del mal di schiena ai ragazzi ed accantonati nei magazzini, occupando spazio inutile per qualcosa che non verrà mai usato. Il problema politico però è capire come si sia potuti arrivare a questo scempio. Perché il danno economico resta, eccome: sono stati spesi oltre 100 milioni di euro.

Il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso scrive sui social: “Un simbolo di una stagione che per fortuna non c’è più”.

La risposta di Lucia Azzolina

Il quotidiano locale Il Mattino di Padova ha contattato Lucia Azzolina per un commento sulla vicenda. L’articolo è riservato agli abbonati, ma l’Huffington Post ha ripreso il virgolettato con la risposta della ex ministra:

Chieda alle scuole chi ha voluto e ha chiesto i banchi. Le domande che mi sta facendo indicano che lei è una persona profondamente disinformata. La questione è stata raccontata urbi et orbi, e io non ho più la voglia di rispondere. Non glielo devo spiegare io, deve andare nelle scuole e chiedere. È un dramma che facciate ancora a queste domande.

Il caso dei banchi con rotelle buttati sulla bettolina a Venezia ha dunque riacceso le polemiche,

