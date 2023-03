Banche italiane a rischio fallimento nel 2023: attenti a chi sfrutta la vostra paura

Si parla tanto di banche italiane a rischio fallimento nel 2023, alla luce di alcuni post che stanno girando in questo periodo dopo i noti problemi finanziari degli Stati Uniti che, a conti fatti, hanno avuto un impatto notevole anche sui mercati europei negli ultimi tempi. Come stanno le cose? C’è da preoccuparsi? Vi diciamo subito, senza troppi giri di parole, che sono assolutamente fuori contesto le voci del giorno, stando ad un primo studio effettuato su vostra richiesta. Occorre ovviamente stare sul pezzo ed essere attenti, ma fate attenzione ai titoli allarmistici o fuorvianti dei giornali.

Per quale motivo la storia delle banche italiane a rischio fallimento nel 2023 appare fuori contesto

Come se non bastassero le fake news del passato, quando siamo stati costretti a parlarvi della bufala secondo cui i NoVax sarebbero stati sul punto di chiudere i propri conti, oggi bisogna analizzare la viralità di un post tornato alla ribalta senza riferimenti sul tempo. Detto questo, su quali basi è possibile affermare che la storia delle banche italiane a rischio fallimento nel 2023 appaia un tantino esagerata? Tutto è legato contesto, approcciando le voci del giorno.

In realtà, i post che parlano di banche italiane a rischio fallimento nel 2023 risalgono addirittura al 2015, riferendosi ad un contesto e ad un momento storico completamente diverso rispetto a questo. Ancora, le indiscrezioni del giorno imputano ad una testata prestigiosa come Il Sole 24 Ore l’articolo che avrebbe creato l’allarme in Italia. In realtà, l’ultimo articolo a tema pubblicato dal dal giornale risale a pochi giorni fa, con alcune importanti rassicurazioni per tutti menziando le dichiarazioni di Pautelli.

Dunque, una situazione da monitorare con grande attenzione, ma allo stato attuale non ci sono elementi tali da creare apprensione presso i tantissimi correntisti italiani. Tanti post acchiappaclick sui social. Andiamoci piano col dire che abbiamo le banche italiane a rischio fallimento nel 2023, considerando il fatto che sono decisamente fuori contesto le voci del giorno.

Ricordatevi che i giornali o i blog sopravvivono grazie alle vostre condivisioni e alle vostre visual e la paura è un sentimento molto forte che vi spinge a condividere o ad aprire il link pensando “Vediamo se trovo la mia banca”

