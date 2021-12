Il Giornale d’Italia ha pubblicato il 9 dicembre un articolo che riporta presunti dati allarmanti sui bambini vaccinati negli USA. Secondo questi dati, negli Stati Uniti sarebbero in aumento i casi di arresto cardiaco e mal di testa mortali, specialmente nella fascia 15-44 anni dopo il vaccino Pfizer.

La fonte

La fonte consultata da Giornale d’Italia è presto svelata nel secondo paragrafo:

I casi sono stati registrati dalla Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Un programma per la sicurezza dei vaccini, co-gestito dai centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e la Food and Drug Administration (FDA).

A questo punto crolla l’intero castello messo in piedi dagli autori. Il VAERS, infatti, è soltanto un servizio di segnalazione delle reazioni avverse dei vaccini in cui chiunque può pubblicare contenuti senza che questi vengano verificati. Ad affermarlo è lo stesso staff in questo disclaimer sul sito ufficiale:

VAERS è un sistema di segnalazione passiva, il che significa che si affida agli individui per inviare rapporti delle loro esperienze a CDC e FDA. VAERS non è progettato per determinare se un vaccino ha causato un problema di salute, ma è particolarmente utile per rilevare modelli insoliti o imprevisti di segnalazione di eventi avversi che potrebbero indicare un possibile problema di sicurezza con un vaccino. In questo modo, VAERS può fornire a CDC e FDA informazioni preziose sulla necessità di ulteriore lavoro per valutare ulteriormente un possibile problema di sicurezza.

Ancora, in quest’altra pagina:

VAERS accetta segnalazioni di eventi avversi e reazioni che si verificano dopo la vaccinazione. Gli operatori sanitari, i produttori di vaccini e il pubblico possono inviare segnalazioni al sistema. Sebbene molto importanti nel monitoraggio della sicurezza del vaccino, i rapporti VAERS da soli non possono essere utilizzati per determinare se un vaccino ha causato o contribuito a un evento avverso o a una malattia. I rapporti possono contenere informazioni incomplete, imprecise, casuali o non verificabili.

Infine:

Un rapporto al VAERS generalmente non prova che il vaccino identificato abbia causato l’evento avverso descritto. Conferma solo che l’evento segnalato si è verificato qualche tempo dopo la somministrazione del vaccino. Non è richiesta alcuna prova che l’evento sia stato causato dal vaccino affinché il VAERS accetti la segnalazione. Il VAERS accetta tutte le segnalazioni senza giudicare se l’evento sia stato causato dal vaccino.

Per provare l’inattendibilità del VAERS come fonte di dati e informazioni sui vaccini, l’anestesista James Hidler aveva pubblicato un rapporto nel quale scriveva che il vaccino lo aveva trasformato nell’Incredibile Hulk.

La bufala

A ingannare – si fa per dire, visto che il cherry picking è una forma di perversione (in)condizionata in questi tempi di alto tasso di analfabetismo funzionale – i no-vax in questa serie di informazioni è la convinzione che il VAERS riporti l’oggettività degli arresti cardiaci a seguito del vaccino Pfizer. La conclusione che ne consegue è che il vaccino Pfizer sia letale per i bambini.

Numeri che sicuramente spaventano ma che non possono considerarsi dati ufficiali in quanto, come già abbiamo specificato, i rapporti VAERS non vengono esaminati. È stato inoltre dimostrato che a danneggiare il cuore sia proprio la malattia del Covid-19, non il vaccino, realtà già dimostrata in tempi più remoti quando si parlava della correlazione tra immunizzazione e miocardite.

A spaventare maggiormente è la cifra riportata in merito alle reazioni avverse da vaccino: Giornale d’Italia indica con 567.697 il numero di effetti collaterali, ma non indica che si tratta di segnalazioni in quanto, appunto, parliamo di valori presenti nei rapporti del VAERS.

Quindi?

L’articolo indica come fonte i rapporti VAERS, i cui numeri riportano i casi segnalati e non verificati; È stato dimostrato che le patologie cardiache vengono causate più dal Covid-19 che dal vaccino; Tutti i numeri riportati da Giornale d’Italia non sono dati verificati, di cui al punto 1.

L’articolo di Giornale d’Italia parla di “bambini vaccinati negli USA” a seguito della notizia sulle prime sperimentazioni per i bambini in Italia tra i 5 e gli 11 anni. Il problema è che Giornale d’Italia usa la parola “bambini” nel titolo, per poi parlare di fasce d’età dai 15 ai 44 anni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.