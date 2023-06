Bambina scomparsa a Firenze: non cominciamo coi soliti titolacci sulla piccola Cataleya persa

Stanno portando alla nostra attenzione i primi titoli pessimi che girano soprattutto sui social oggi, a proposito della bambina scomparsa a Firenze. Già, perché come sempre accade in circostanze simili, siti di medio o basso livello provano a portare a casa qualche visualizzazione in più creando false aspettative per lettori invogliati ad approfondire. Nel caso della piccola Cataleya persa in Toscana, più in particolare, iniziano a girare approcci acchiappaclick di cui faremmo volentieri a meno.

Prudenza sulla bambina scomparsa a Firenze: occhio ai soliti titolacci sulla piccola Cataleya persa

Lo stesso è avvenuto con Giulia Tramontano poco più di una settimana fa, quando la giovane venne dichiarata morta diversi giorni prima rispetto alla confessione del suo compagno. Premesso che tutti speriamo in un esito ovviamente differente per questa storia, che comunque crea non poche apprensioni tra gli italiani, occorre essere molto prudenti oggi. Sia per preservare le indagini e le ricerche, sia come forma di rispetto per la privacy della famiglia.

Dunque, in questo momento serve molta calma e prudenza quando si parla della bambina scomparsa a Firenze, visto che alcune realtà web hanno già iniziato le proprie attività attraverso i soliti titolacci sulla piccola Cataleya persa. Ad esempio, ci siamo imbattuti questa mattina in alcuni post che fanno già temere il peggio, mentre le più fresche agenzie di stampa sottolineano come le ricerche siano in corso.

C’è anche chi avanza strane ipotesi per le origini della famiglia di Cataleya. Di nazionalità peruviana, pare che ci siano state discussioni abbastanza recenti con alcuni vicini, all’interno di un ex hotel che è stato occupato da diverse famiglie. Al momento c’è tanta incertezza, ma gli sforzi sono concentrati totalmente sulla bambina scomparsa a Firenze. Aspettiamo buone notizie ed invitiamo tutti gli addetti ai lavori a non sbilaciarsi prima del tempo coi loro pessimi titoli.

