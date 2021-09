Azione disciplinare per Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore alla manifestazione ‘no green pass’

Ci sono importanti conferme, questa mattina, a proposito delle conseguenze che pioveranno addosso a Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore di Roma che ha deciso di partecipare attivamente alla manifestazione ‘no green pass’ che si è tenuta ieri in Piazza San Giovanni. Vicenda delicata, quindi, in quanto il suo ruolo a detta di tanti italiani sui social non consentirebbe un approccio del genere alla questione della certificazione verde. Ecco perché non sorprende che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno abbia avviato ha avviato un’azione disciplinare nei suoi confronti.

Cosa sappiamo su Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore alla manifestazione ‘no green pass’

L’evento, che come riportato in mattinata ha fatto registrare un’affluenza nettamente più bassa rispetto a quanto affermato dagli organizzatori. Il problema, nel caso di Nunzia Alessandra Schilirò, consiste nel fatto che l’apparizione vice questore alla manifestazione ‘no green pass’ di Roma non rappresenti un episodio isolato. In queste ore, infatti, sono venuti a galla ulteriori dettagli su questo profilo che vanno al di là dei contatti continui con ByoBlu.

Basti pensare al suo canale Telegram, con ampio risalto a contenuti di matrice complottista. Andando oltre quelli prodotti proprio da ByoBlu e da Stefano Montanari. Una situazione che, evidentemente, oggi più che mai crea imbarazzo ai suoi capi. Solo nelle prossime settimane sapremo cosa comporterà per il vice questore Nunzia Alessandra Schilirò la recente azione disciplinare che è stata avviata in queste ore dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno.

Di sicuro, quella raccontata oggi è una situazione molto particolare, che dovrà essere affrontata da chi di dovere. Nel frattempo, la manifestazione ‘no green pass’ che si è tenuta ieri 25 settembre a Roma ha fatto convergere le luci dei riflettori su Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore che ha reso pubbliche le proprie posizioni sulle azioni di governo per fronteggiare la diffusione del Covid.

