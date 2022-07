Avvistato uno squalo ad Ostia di 5 metri nel 2022: il video del momento è decontestualizzato

Pare sia decisamente decontestualizzato il video secondo cui sarebbe stato avvistato uno squalo ad Ostia di ben 5 metri nel 2022. Nonostante le voci in sottofondo siano chiaramente di persone italiane, al momento la località in cui è stato ripreso lo squalo è ignota. Di sicuro abbiamo che la location non sia quella indicata sui social e da alcuni siti web. Abbiamo conferme in merito sia dalle prime analisi in linea con il debunking, sia da testimonianze dirette che giungono dalla località del litorale romano.

Chiariamoci sul video per il quale sarebbe stato avvistato uno squalo ad Ostia di ben 5 metri nel 2022

Il portico apparso nel video, infatti, non è in alcun modo riconducibile a Ostia. Ecco perché occorre andarci cauti con gli allarmismi che vengono diffusi sul web, se non altro fino a quando non si ha la certezza totale sull’autenticità del messaggio e del filmato del momento. Del resto, prima ancora che prendesse piede la bufala per la quale sarebbe stato avvistato uno squalo ad Ostia di 5 metri, ci siamo imbattuti in altre fake news di questo tipo sul nostro sito.

La stessa fonte citata in precedenza, poi, ha interpellato sull’argomento Laura Piredda, biologa marina esperta di squali. A tal proposito, premesso che sia impossibile dalle immagini in questione determinare se lo squalo ripreso sia lungo effettivamente 5 metri, si sottolinea che quello riprese sarebbe un normalissimo uno squalo elefante. A conti fatti, si tratta di una specie innocua per l’uomo, oltre ad essere un comune abitante del Mediterraneo.

Insomma, tanto rumore per nulla, in relazione a coloro pronti ad assicurare che sarebbe stato avvistato uno squalo ad Ostia di 5 metri nel 2022. Fate attenzione ai titoloni che trovate sui social, in quanto diffondere allarmi del genere senza fonti solide alle proprie spalle non fa bene a nessuno. Ecco il video incriminato.

