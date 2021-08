Avvistata di nuovo la Panace di Mantegazza: come riconoscere la pianta che può rendere ciechi

Bisogna prendere atto che, in queste ore, ci siano nuove segnalazioni per quanto concerne la Panace di Mantegazza, pianta particolarmente pericolosa, in quanto contenente una serie di sostanze tossiche che abbiamo approfondito con un apposito articolo alcune settimane fa. Nel dettaglio, nel corso dell’ultima settimana ci sono stati degli avvisamenti in almeno due regioni, al punto da rendere nuovamente attuale un argomento per forza di cose molto delicato.

Le regioni in cui è stato avvistato il Panace di Mantegazza: potenziali effetti della pianta

Andiamo con ordine, perché la Panace di Mantegazza può potenzialmente generare ustioni anche abbastanza gravi, oltre a creare non pochi problemi alle strutture, qualora la pianta dovesse raggiungere altezze importanti. In caso di contatto con gli occhi, le sostanze contenute potrebbero addirittura portare alla cecità. Insomma, ci sono tante buone ragioni per fare molta attenzione ad una pianta particolarmente insidiosa. Per le cose, ma anche per le persone a quanto pare.

Detto questo, le regioni in cui ci sono stati avvistamenti recenti sono fondamentalmente due per la pianta introdotta in Italia nell’Ottocento dallo stesso Mantegazza a scopi ornamentali. Da un lato, infatti, abbiamo segnalazioni in Lombardia, con il Panace di Mantegazza che sarebbe stato avvistato nel bergamasco. Allo stesso tempo, Today ci parla di presenza per nulla isolata per questa pianta in Friuli. Allerta massima, più in particolare, a Ravascletto e Chiusaforte.

Non è escluso che nel corso delle prossime settimane possano emergere altre segnalazioni relative ad avvistamenti per la Panace di Mantegazza. Nel frattempo, state alla larga da piante che hanno un aspetto simile a quello che potete osservare nell’immagine ad inizio articolo. Al momento, non abbiamo altri strumenti per evitare qualsiasi tipo di problema connesso al potenziale contatto con una pianta, la cui pericolosità è stata spesso e volentieri sottovalutata in questi anni.

