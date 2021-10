“Autostrade bloccate: la notizia poco fa”, così strillano gli admin della pagina Facebook Link per Tutti da Condividere in un post pubblicato ieri, 13 ottobre 2021. Il post si presenta con la classica formula immagine-testo, con l’aggiunta di un link a un articolo di Repubblica che non serve affatto a confermare la notizia. Sono giorni in cui si discute sull’intenzione di chiudere i porti per protestare contro l’obbligo del green pass. La deadline delle proteste è il 15 ottobre (domani), giorno in cui l’obbligo entrerà in vigore.

Nessun dettaglio per i follower

“Autostrade bloccate”? In quale tratto? A quale ora? Gli admin scrivono “poco fa”, ma per informare i follower serve ben altro e gli autori si guardano bene da aggiungere dettagli utili ai loro lettori. Invero, lo scatto non è attuale.

L’incidente mortale sulla A13 del 2018

Grazie allo strumento di ricerca per immagine di Google risaliamo a un articolo pubblicato dal Resto del Carlino il 7 settembre 2018. Si parlava, nel pezzo, di una coda formatasi sulla A13 nel tratto tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione Bologna. Il rallentamento era iniziato alle 14:40, quando un autoarticolato che trasportava materiali chimici pericolosi (soda caustica, acido nitrico, acido solforico e ipoclorito in soluzione) aveva iniziato a sbandare per poi mettersi di traverso lungo la carreggiata e ribaltarsi su un fianco.

Il camionista, un uomo di 58 anni residente a Bergamo, perse così la vita. Era il 2018 ed era il pomeriggio del 7 settembre, non “poco fa” come vogliono far credere gli admin di Link Per Tutti Da Condividere. Decisamente non una leggerezza messa in atto con una foto di una coda qualsiasi: in quel caso ci fu un morto, e un commentatore racconta di essere stato presente in quell’occasione ammonendo, così, gli amministratori:

Una coda per incidente… ecco cosa è successo nel 2018.. ero a bordo dell’auto bianca dietro al camion bianco. Ci fu un morto per altro.. no ma continuate a postare false notizie.

L’evidenza, infatti, è che la foto delle “autostrade bloccate” è stata scattata in realtà nel 2018. L’evidenza è che siamo di fronte a una bufala costruita su un vero incidente mortale, con tanta leggerezza.

