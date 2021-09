Autostrada chiusa per lavori, ma gli utenti social capiscono tutt’altro

Sappiamo benissimo come una delle più grandi piaghe contemporanee sia la tendenza a commentare gli articoli senza prima averli letti. Sappiamo anche come molti autori, spesso anche testate giornalistiche di un certo spessore, tendano a pubblicare dei post il cui contenuto spesso è molto diverso da ciò che il titolo aveva lasciato a intendere. Del resto, nel bene o nel male, l’importante è che se ne parli. Ai tempi dei social, le interazioni si traducono in traffico e maggior visibilità. Ci hanno segnalato un post rappresentato da una grafica e da un link che rimanda a un articolo:

Attenzione, urgente: scatta CHIUSURA TOTALE DELL’AUTOSTRADA ITALIANA. Blocco per 8 giorni, dove e quando

Siccome in questi giorni si è molto parlato dello sciopero contro il Green Pass da parte dei camionisti, riteniamo di non peccare di eccessiva malizia nel ritenere che l’autore di questo post abbia giocato con l’ambiguità che lo stesso avrebbe generato. Il post, infatti, rimanda a un articolo in cui viene data notizia della chiusura dell’Autostrada A1 tra Barberino e Calenzano per lavori su un elettrodotto. Ne ha parlato anche la stampa nazionale, tra cui Repubblica (qui il link).

Come spesso accade in questo casi, la stragrande maggioranza dei commenti è stata generata da persone che ritenevano che il post si riferisse invece allo sciopero degli autotrasportatori contro il green pass. Ecco solo qualche esempio a campione (i commenti sono tantissimi):

“Bravi, così vediamo i nostri benpensanti cosa fanno da Roma, l’unica strada è questa, onore a voi camionisti, solo voi riuscite a bloccare tutto “

“Complimenti

“Forza scaldate i motori……sarete la nostra rappresentanza più “pesante”. Grazie di cuore”

“Giustissimo fanno bene io sono con voi moralmente e dico w i no green pass sono una di voi . BRAVISSIMI”

“Camionisti o no diamo mano a bloccare anche le statali superstrade chiudiamo l’Italia”

“Forza avanti sono con tutti loro un grande incoraggiamento a tutti quelli che stanno facendo tutto ciò onore a voi deve mancsrci tutto non dobbiamo trovare nulla sugli scaffali neanche la carta per pulirsi il culo”

“Siete nostri angeli siamo con voi forza tutti voi”

