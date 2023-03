Autoironia di Aurora Ramazzotti dopo la bufala “ha partorito”: il piccolo non è nato

Manca pochissimo, ma Aurora Ramazzotti ancora non ha partorito e suo figlio non è nato. Nonostante anche oggi 14 marzo alcuni siti alla costante ricerca di click ed interazioni siano impegnati ad alimentare la fake news, ci ha pensato la diretta interessata a dare un segnale a tutti. A testimonianza del fatto che la bufala di cui vi abbiamo parlato lo scorso weekend con un altro articolo sia ormai fuori controllo, ci sono altri elementi da prendere in considerazione questo martedì.

Aurora Ramazzotti ha partorito ed il suo bambino è nato: replica alternativa della diretta interessata

Come stanno le cose? Come accennato, nonostante sia ormai entrata nel nono mese di gravidanza, Aurora Ramazzotti non ha partorito. Il bimbo non è nato, anche se notizie ufficiali sotto questo punto di vista potrebbero arrivare entro la fine di marzo. Basti pensare al fatto che sui profili social ufficiali della ragazza, del suo compagno, ma anche di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ci siano riscontri in merito.

Insomma, notizia del tutto priva di fonti che sconfina per forza di cose nel mondo delle fake news. Curioso quanto avvenuto proprio sui social della futura nonna materna. Michelle Hunziker, infatti, nelle ultime 24 ore ha pubblicato un post con tanto di foto di sua figlia in dolce attesa. Il tutto, accompagnando lo scatto con il messaggio “Baby is loading, indescrivibile emozione”.

Quasi a sorpresa, è giunta la replica della stessa Aurora Ramazzotti al post della madre: “Ma quanto dura sta gravidanza? Ma questa non partorisce mai?”. Insomma, un modo per essere sarcastica rispetto alle costanti critiche che da mesi la ragazza è costretta ad incassare sui social per qualsiasi sua uscita. Ribadiamo che al momento Aurora Ramazzotti non ha partorito e che il bambino “è nato” si riferisce ancora una volta ad una fake news che la coinvolge sui social.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.