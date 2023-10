Ci segnalano i nostri contatti un caso di fake news che supera i confini della fake news stessa per diventare aperto sciacallaggio.

Magari ci verranno a dire che “No, era uno scherzo”, ma jocandi causa non deve, non può, non va applicata alle fake news, alla disinformazione ed ai morti.

Il riferimento è al caso di Mestre, dove un autobus elettrico ha impattato su un fabbricato provocando lesioni non gravi per 13 passeggeri.

Autobus elettrico a Mestre ha un incidente, novax all’attacco

Non basta il fatto che nel caso precedente, occorso a un mezzo della stessa compagnia il “malore improvvviso” non solo paventato, ma ostentatamente richiesto dai novax online sia stato smentito costringendoli a rifugiarsi nelle tetre caverne del “noncielodikeno”, ma si ritorna all’attacco.

Ve lo diremo solo una volta: la compagnia non ha alcuna intenzione di chiedere “conducenti novax”.

La teoria per cui i “sangue puro” sarebbero stati favoriti in futuro nel lavoro, ottenendo senza fatica posti da autisti perché immuni ai malori, diventando macchine del sesso perché le donne avrebbero bramato il loro “liquido seminale puro” e venduto il loro sangue a carissimo prezzo diventando miliardari continuano ad essere assurde fantasie rese ancora più grottesche dal fatto che punteggiano ogni incidente.

Le indagini sono ancora in corso, e la stessa dinamica è ancora in oggetto di valutazione.

