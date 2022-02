Austria e Germania rimuovono obbligo vaccinale, Svizzera toglie il green pass: errori vari

Ci state segnalando in massa una catena che ci fa una panoramica su quanto starebbe avvenendo all’estero, partendo ad esempio da Austria e Germania che rimuovono il cosiddetto obbligo vaccinale, fino ad arrivare alla Svizzera che toglie il green pass. Ci sono alcune verità, su specifici Paesi, che si alternano a bufale ed ovviamente a notizie non confermate. Andiamo con ordine, partendo dal presupposto che la questione più calda coinvolga l’Austria, esattamente come avvenuto con una fake news delle scorse settimane.

Cosa c’è di vero su Austria e Germania che rimuovono obbligo vaccinale, mentre la Svizzera toglie il green pass

La bufala del giorno riguarda proprio l’Austria che rimuove l’obbligo vaccinale. Per comprendere al meglio questa vicenda, però, dobbiamo però contestualizzare il tutto. La disinformazione di questi giorni nasce da una catena specifica, con cui si vuole mettere in evidenza che solo in Italia siano rimaste in vigore misure estreme per i NoVax. Il post inizia come segue:

AUSTRIA: posticipa l’obbligo di vaccinazione a metà marzo anziché a febbraio.

GERMANIA: abbandona l’idea dell’obbligo.

SPAGNA: vuole fidarsi dell’immunità naturale e classifica il Covid come un’influenza. Toglie il Green Pass.

Ora, se da un lato è vero che in alcuni Paesi siano state rimosse le restrizioni, come nel caso del Regno Unito e della Danimarca, in altri casi la notizia viene inventata alla grande. Ad esempio, l’Austria ha fatto scattare l’obbligo vaccinale regolarmente oggi 1 febbraio. Allo stesso tempo, in Germania sono in corso delle discussioni sul tema, ma le restrizioni per i NoVax non verranno rimosse a breve. Entrambe le questioni sono state affrontate da Repubblica.

In Spagna ci sarà un allentamento delle restrizioni solo in Catalogna per ora, mentre quella della Svizzera che toglie il green pass è ad oggi solo una voce che non trova conferme ufficiali. La catena dice anche che l’India avrebbe sospeso i vaccini, ma i report ufficiali ci dicono altro. La bufala madre, in ogni caso, resta quella dell’Austria che rimuove l’obbligo vaccinale.

