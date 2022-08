Australiani fanno sci d’acqua a Venezia: individuati e multati. Questo il riassunto in una sola frase, in un solo titolo, di una intera giornata di follia.

Giornata che inizia di primo mattino, quando il sindaco stesso, acquisito un filmato coi due giovani intenti nella loro bravata, decide di affidare ai social una vera e propria taglia sui giovani “imbecilli e prepotenti”. Una taglia simbolica, certo, una cena da offrire.

Ma intanto una attestazione del fatto che questa bravata non poteva passare impunita, per il decoro della città e come prova per il sindaco della necessità di maggiore capacità di azione.

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022

Ma la vicenda in serata si è conclusa.

Proprio quei video hanno tradito due giovani australiani a Venezia, arrivati nella città lagunare per la loro “zingarata” e che rischiano di pagarla molto caro.

1500 euro di multa, seguiti dal sequestro dei costosisismi mezzi usati, dal valore di 25mila euro.

Pendente inoltre un procedimento per danno di immagine, eventuali ulteriori addebiti in corso di valutazione.

Il tutto con la soddisfazione del sindaco: fortunatamente la bravata si chiude qui, senza aver provocato conseguenze legate al traffico tra i canali

Purtroppo sappiamo sin troppo bene che il turista, ogni turista in ogni posto, vive la tentazione di fare cose che a casa non farebbe.

