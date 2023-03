Aurora Ramazzotti ha partorito e chiamato il figlio Eros per la grave malattia del papà: tante bufale

Giornata decisamente ricca di bufale quella odierna, a partire dall’annuncio “Aurora Ramazzotti ha partorito“. Già, perché da alcune ore a questa parte corre voce che la figlia del noto cantante avrebbe finalmente affrontato il parto, dando la vita al piccolo Eros. Un tributo al suo papà, dovuto secondo i soliti “bene informati” alla grave malattia del suo papà. Siamo al cospetto di una combo che richiede una lunga serie smentite, dopo i primi approfondimenti che abbiamo dedicato in passato alla ragazza sul nostro sito.

Aurora Ramazzotti ha partorito: il figlio si chiama Eros per la grave malattia del papà, ma sono solo bufale

Come stanno le cose? Partiamo col dire che il virgolettato “Aurora Ramazzotti ha partorito” sia in tutto e per tutto una fake news. Del resto, è sufficiente osservare il profilo Instagram della diretta interessata per rendersi conto che al momento non ci sia stato alcun parto. Anzi, proprio in questi giorni lei stessa ha comunicato a tutti di essere entrata nel nono mese. Dunque, appuntamento imminente, ma dovremo attendere ancora qualche settimana prima di fare questo step.

Al di là della bufala appena riportata, qualcuno non contento ha anche aggiunto che Aurora avrebbe chiamato il figlio Eros, in nome di un vero e proprio tributo per il suo papà. La decisione sarebbe nata dalla grave malattia del papà e questo, come si può facilmente immaginare, ha creato non poche apprensioni ai fan di quest’ultimo. In realtà, Eros Ramazzotti sta combattendo contro una fastidiosa laringite. Un problema per lui, ma nulla che possa far pensare ad un allarme rosso.

Insomma, le fake news del giorno investono anche il buon Eros. Nel frattempo, dal nostro punto di vista occorre far presente che l’annuncio “Aurora Ramazzotti ha partorito” alimenti soltanto l’ennesima bufala riguardante la ragazza in un 2023 molto caldo per lei in termini mediatici.

