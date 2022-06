Audio e Laura Barth sulla festa per Cristiano Ronaldo alla Roma il 29 giugno allo Stadio Olimpico

Sta girando un altro messaggio audio WhatsApp, accompagnato dall’annuncio di Laura Barth su Rai 2, secondo cui il 29 giugno sarebbe in programma una festa allo Stadio Olimpico per annunciare il passaggio di Cristiano alla Roma. Si tratta di una doppia indiscrezione che rende necessario un altro articolo dal nostro punto di vista, dopo quello che abbiamo portato alla vostra attenzione durante lo scorso weekend. Proviamo ad analizzare separatamente le due questioni per i tifosi in fibrillazione.

Nuovi audio e Laura Barth su RAI 2 si sbilancia sulla festa per Cristiano Ronaldo alla Roma il 29 giugno, in programma allo Stadio Olimpico

Ricapitolando, da un lato ci sono nuovi audio da esaminare sull’argomento più caldo del momento nella Capitale, cui dobbiamo associare anche le dichiarazioni di Laura Barth. Si tratta di una nota influencer, che il 27 giugno è stata ospite durante la trasmissione ‘Calcio Totale Estate‘ che da tempo è condotta da Paolo Paganini su Rai 2. Prendendo la parola, ad un certo punto ha dichiarato pubblicamente di sapere della festa organizzata per Cristiano Ronaldo alla Roma il 29 giugno, con evento destinato a tenersi presso lo Stadio Olimpico.

Da un lato vi confermiamo che le parole di Laura Barth abbiano effettivamente alimentato le voci di un imminente passaggio di Cristiano Ronaldo dal Manchester United alla Roma. Del resto, è disponibile anche un video su Twitter estratto proprio dalla trasmissione di RAI 2. Allo stesso tempo, però, è giusto evidenziare che dalla società giallorossa siano arrivate solo smentite. Sia sullo Stadio Olimpico prenotato il 29 giugno, sia soprattutto sull’interesse nei confronti di Cristiano Ronaldo.

Certo, il calciomercato da sempre è caratterizzato da smentite di circostanza da parte degli addetti ai lavori, ma ad oggi occorre prendere atto di questi feedback. Dunque, per ora non ci sono conferme su Cristiano Ronaldo alla Roma e sullo Stadio Olimpico prenotato il 29 giugno per una festa. L’altro audio WhatsApp che circola oggi, in merito all’arrivo del portoghese a Ciampino, è frutto di un troll.

