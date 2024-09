Attenzione, quasi tutti gli account Facebook sono stati hackerati: torna una vecchia bufala

In tantissimi, oggi, ci hanno segnalato il ritorno di una catena che potrete facilmente riconoscere, in quanto inizia con “Attenzione, quasi tutti gli account Facebook sono stati hackerati”. Senza girarci attorno, possiamo dire senza timori di smentita che stia tornando una vecchia bufala. In primo luogo, perché dalle autorità ed in primis dalla Polizia Postale non siano mai arrivate comunicazioni del genere, motivo per il quale non abbiamo nulla da temere in questo particolare momento storico.

Non diamo retta alla catena “Attenzione, quasi tutti gli account Facebook sono stati hackerati”

In secondo luogo, è facile risalire alla fake news, in quanto una versione molto simile del messaggio virale circolava già nel 2016. Aggiungiamo che, anche in quel frangente, avevamo menzionato e linkato una smentita precedente. Dunque, ci sono pochi dubbi sul fatto che il messaggio “Attenzione, quasi tutti gli account Facebook sono stati hackerati” veicoli una serie di notizie false. Il tutto, come sempre, alimentando un certo allarmismo soprattutto tra coloro che hanno meno dimestichezza con tematiche simili.

La notizia positiva consiste nel fatto che il messaggio virale sugli account Facebook hackerati non porti con sé una minaccia concreta, se non quella di generare potenzialmente uno stress immotivato ed un’ansia che non ha ragione di esistere. All’interno del contenuto, infatti, non sono collocati link che potrebbero indurci a loro volta a scaricare malware o adware. Insomma, ha tutta l’aria di essere solo uno scherzo, prendendo di mira coloro che tendenzialmente credono ad annunci di questo tipo.

Tanto basta per etichettare come “bufala” il messaggio che inizia con “Attenzione, quasi tutti gli account Facebook sono stati hackerati”. Qualcuno nei commenti a questi post ha utilizzato i nostri articoli del passato, ma adesso se lo riterrete opportuno potrete avere quello rinfrescato ad oggi come vostro riferimento. Staremo a vedere quanto durerà il trend del momento tra gli utenti italiani.

