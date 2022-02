Attenzione, la foto di Zelensky con una maglietta con la svastica è un falso

Ci segnalano i nostri contatti una foto di Zelensky con una maglietta con la svastica, questa.

Inutile dirlo, si tratta di un falso, una elaborazione elettronica creata con Photoshop per essere viralizzata.

Il riferimento della creazione è relativo alle controversie sul Battaglione Azov, di cui abbiamo lungamente parlato in questo articolo. Controversie spesso riesumate a colpi di fake news come questa per contribuire a creare l’immagine di un Putin liberatore contro la “NATO Nazista” (accusa che, curiosamente, torna uguale anche nella costante e diffamatoria campagna di alcuni novax contro istituzioni, giornali e comunità locali).

La reale fotografia fa parte della presentazione delle uniformi della Nazionale Ucraina per Euro 2020.

Presentazione annunciata trionfalmente da Zelensky con una uniforme personalizzata che lo vedeva avere il numero 95.

La maglietta alterata appare nelle condivisioni su VKontakte, il “Facebook Russo” e un account “LiveJournal” dove si riporta una protesta per questioni relative alle elezioni nel Donbass, arrivato in seguito su Tweet da un account russo che deride Zelensky con la retorica del “Nonno che ha partecipato alla seconda guerra mondiale”.

Resta quindi un fotomontaggio “satirico” filorusso.

