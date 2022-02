Attenzione al falso tweet di Burioni sui “troppi eventi avversi nei giovani vaccinati”

Circola un falso tweet di Burioni in cui il noto virologo parlerebbe degli “eventi avversi nei giovani vaccinati”. Il falso tweet viene condiviso in versione screenshot, rendendo impossibile la ricerca del post originale.

Troppi eventi avversi nei giovani vaccinati COVID. Forse abbiamo sbagliato qualcosa. È tempo di cambiare strategia. Non è giusto sacrificare giovani per salvare gli anziani. Parliamone.

L’utente che ne lo ha condiviso accusa Burioni di aver twittato il messaggio e poi cancellato. Il fatto è riportato anche da Giornalettismo. Roberto Burioni questa mattina, mercoledì 9 febbraio, si è trovato costretto a replicare su Twitter:

Purtroppo vengono diffusi tweet falsi che io non ho mai scritto. Sinceramente non so come contrastare questa cosa.