Attenzione ai problemi bancomat oggi: blocco e sistema che non funziona coi pagamenti

Bisogna fare grande attenzione ai problemi bancomat oggi, considerando che si registra un blocco e sistema che non funziona coi pagamenti in Italia. Bisogna fare davvero molta attenzione ai problemi di oggi, a quanto pare emersi soprattutto sul versante POS nel corso delle ultime ore.

A differenza degli ultimi disservizi registrati con la singola banca, dunque, gli utenti fanno sapere che il disagio si manifesti prevalentemente quando ci si reca al cospetto della macchinetta o quando si paga. Impossibile effettuare prelievi, almeno in alcune aree del Paese, oltre al fatto che determinate informazioni risultino inaccessibili. A tal proposito, viene citato il saldo residuo del proprio conto che non può essere consultato.

Occorre monitorare i problemi Unicredit con il bancomat oggi 1 giugno: situazione aggiornata

In passato abbiamo parlato di bancomat prevalentemente per truffe, come si nota dal nostro database. Dunque, rispetto al nostro ultimo articolo a tema ci sono alcuni fattori che dobbiamo prendere in considerazione. Se da un lato appare chiaro i problemi di questo giovedì, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non facciano registrare numeri coi quali sia lecito parlare di down, allo stesso tempo abbiamo strumenti che consentono di monitorare la situazione in tempo reale che non vanno in alcun modo tralasciati.

Qualche anomalia in corso c’è e la speranza è che possa essere affrontata nel più breve tempo possibile secondo quanto raccolto oggi. Mentre andiamo online con il nostro primo aggiornamento in merito, non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte di una banca in particolare.

Si tratterebbe di un contributo prezioso per capire insieme cosa stia succedendo, fermo restando che buona parte delle segnalazioni al momento converge sulla questione bancomat. Ne sapremo di più in mattinata, mentre per ora è utile essere consapevoli che le lamentele non siano così isolate come ci si poteva aspettare in una prima fase.

Continueremo a monitorare i problemi bancomat oggi, con relativo blocco e sistema che non funziona coi pagamenti in Italia il 28 novembre.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.