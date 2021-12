Attenti alle pagine phishing di Montura

Montura è un marchio famoso per l’equipaggiamento da neve. Le pagine phishing di Montura ne usano loghi e marchi, ma ovviamente non entrerete in contatto col mondo Montura.

Questa è la reale pagina di Montura: contenuti esclusivi, uno shop e la storia del negozio.

Qui troverete una pagina che ha i loghi di Montura, che offre la merce di Montura a prezzi scontati, ma non fa parte dell’ecosistema Montura.

È un bene evitare pagine sospette: nella migliore delle ipotesi, tutto quello che otterrete è merce che ovviamente non ha gli standard del venditore abituale. Nella peggiore cadreste in un vero e proprio caso di Phishing, rischiando di dare i vostri dati di pagamento a perfetti sconosciuti.

Come ricorda la Polizia Postale, bisogna sempre diffidare da siti che offrono grandi marchi a costi irrisori, senza chiare indicazioni di ragione sociale e riferimenti, ed in ogni caso di dubbio è sempre consigliato usare carte di debito ricaricabili e non le proprie carte di credito.

In caso di sospette pagine phishing di Montura o altri marchi, la cosa più sensata da fare è contattare il marchio proprietario e attendere. Noi abbiamo provveduto alle segnalazioni di rito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.