Attenti alla truffa dell’SMS di Telepass per pedaggi non pagati

Avete appena acquistato il vostro Telepass, o scaricato la vostra app. O peggio, vi state accingendo a farlo. Quasi per telepatia vi arriva un SMS, questo

Il solito link tutto numerini e caratteri strani che vi intima di pagare dei pedaggi che ovviamente non potete aver ancora maturato.

Si tratta ovviamente di un caso di phishing, quel genere di inganno basato su un soggetto che si finge qualcun altro. Una tipologia di Phishing descritta da Pierogi di Scammer Payback e chiamata “scam”, “spam truffaldino”. Un soggetto vi manda un link per “pagare prestazioni” che ovviamente non riporta al vero ente, ma ad una loro pagina dalla quale raccoglieranno dati personali e di carte di credito spingendovi a fornire loro denaro e mezzi per prenderne altro.

Anche perché Autostrade non vi contatterà di certo con messaggini anonimi.

Attenti alla truffa dell’SMS di Telepass per pedaggi non pagati

Ovviamente il link vi porterà ad una più o meno verosimile pagina per pedaggi (a noi ha portato ad un errore dell’Host: le pagine a volte “chiudono” per evitare troppe attenzioni) che carpirà destramente i vostri dati.

Storie di persone beffate e private del loro denaro in questo modo ce ne sono molte.

Conviene evitare alla radice e, se vi siete cascati, provvedere a tutelarvi denunciando il caso alla Postale, bloccando le carte di credito interessate e contattando il proprio intermediario bancario, valutando di cambiare le password di eventuali mail usate.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.