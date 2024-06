Attenti alla truffa del “lavoro facile via WhatsApp” del falso Monster Jobs

Ci segnalano i nostri contatti un messaggio truffaldino che promette un “lavoro facile via WhatsApp” offerto da personaggi che rubano il nome di compagnie estere come la statunitense “Monster Jobs”, e questo dovrebbe già essere un enorme campanello di allarme.

Si tratta di un caso di scam e di Phishing, basato sull’urgenza.

Attenti alla truffa del “lavoro facile via WhatsApp” del falso Monster Jobs

In questi tempi difficili la ricerca di un lavoro è spesso un lavoro essa stessa, e mandando curriculum ovunque, anche per mezzi automatizzati, si potrebbe essere tentati di ritenere che un colosso del lavoro interinale estero voglia cercare proprio noi.

In alcune varianti della bufala, perché di bufala si tratta, Monster Jobs, YouTube o altri enti promettono ricchi pagamenti giornalieri per poche ore di lavoro, con un bonus per chi risponderà al messaggio con celerità.

Il senso è proprio creare un senso di urgenza che paralizzi le capacità di controllo razionale: lo scopo in realtà è carpire dati personali allo scopo di effettuare truffe.

Ovviamente la vera Monster Jobs, Google e altri enti sono del tutto ignari del mesaggio: rispondere significa inviare i propri dati ad uno sconosciuto. Con quello che comporta. Sarà quindi meglio evitare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.