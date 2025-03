Ci segnalano i nostri contatti un messaggio audio titolato “Enel riduzione di potenza”, dove una voce femminile dichiara che Enel starebbe riducendo la potenza del contatore elettrico ad un vasto numero di famiglie “a causa di un attacco hacker” e che quindi gli hacker starebbero inviando “messaggi con un QR Code” fingendo di essere Enel chiedendo “ingenti somme” per riattivare l’effettività del contatore.

In realtà non si registrano riduzioni di potenza o attacchi hacker recenti.

Possiamo però archiviare questo messaggio virale tra le “leggende urbane”.

Attenti al messaggio audio di “Enel riduzione di potenza”

Ricorderete tutti le leggende urbane dei tempi che furono. Mezzi per diffondere pratiche di sicurezza e buona educazione, ma con la paura e qualche mezzuccio morale, eredi delle fiabe dei tempi che furono.

Ad esempio la leggenda metropolitana del “viandante/straniero gentile”, che secondo la risalente volgata educa al rispetto ed alla bontà verso il prossimo raccontando la storia di un buon Samaritano che aiuta uno straniero venendo quindi da lui salvato da un attentato o altro evento catastrofico.

O l’ormai celeberrima leggenda del “camioncino che ruba gli organi” e degli “zingari che rubano i bambini”, leggende metropolitane che solleticano le corde della paura e della xenofobia come valida alternativa all’educare i bambini a restare vicini ai genitori.

In questo caso un messaggio corretto, quello di evitare di pagare chiunque dica di essere un vostro fornitore mandandovi messaggi su Whatsapp, controllando prima con lo stesso viene inserito in una storia non verificata a base di hacker.

Non ci sono segnalazioni di riduzioni di potenza causa hacker e massive campagne di Phishing in tal senso, ma le campagne di Phishing non smettono mai.

E quindi è bene educare al riguardo, senza creare storielle cornice.

