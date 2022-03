Attacco hacker a Trenitalia, per ora nessuna fonte su responsabilità Russia

Sarebbe in corso un attacco hacker a Trenitalia. Per il momento le notizie sono frammentarie e in nessun canale ufficiale dell’azienda nazionale dei trasporti ferroviari fa menzione dell’accaduto. La notizia arriva dalle agenzie di stampa e dalle testate online. C’è anche chi suppone che dietro l’attacco hacker a Trenitalia vi sia la mano di pirati informatici russi.

Ansa riporta che oggi, mercoledì 23 marzo 2022, si registrano disservizi segnalati da Ferrovie dello Stato “che stanno interessando alcuni sistemi Trenitalia”. Il problema si è presentato in alcune stazioni questa mattina, e il disservizio sarebbe ancora in corso.

Usiamo la formula dubitativa perché Ansa scrive che le notizie arrivano da “fonti qualificate”, stessa definizione ripresa da RaiNews, ma – ripetiamo – sui canali ufficiali di Ferrovie dello Stato e Trenitalia non viene fatta alcuna menzione al disservizio.

Secondo le testate online, il gruppo Ferrovie avrebbe riferito che “sono stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un’infezione da cryptolocker“. Tuttavia, scrive Open, ai passeggeri è concesso di salire a bordo del treno e richiedere il biglietto al capotreno senza sovrappezzo. Il disservizio non ha impedito lo svolgimento regolare delle corse.

Il disservizio è dunque presente nelle stazioni, mentre sul sito di Trenitalia è possibile procedere senza problemi all’acquisto del biglietto. Per il momento non ci è dato conoscere altri dettagli sull’attacco hacker a Trenitalia, tanto meno sulla possibilità di un coinvolgimento di informatici russi.

