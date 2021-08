Astratta tesi di Alessandro Meluzzi sui falsi vaccini fatti dalle alte sfere politiche

Divertente osservare la tesi portata avanti da Alessandro Meluzzi, a proposito dei falsi vaccini ai quali si sarebbero sottoposti le alte sfere politiche. Personaggio controverso, che è finito in passato sotto la luce dei riflettori per aver alimentato alcune fake news a proposito di Laura Boldrini. Un video che forse non doveva diventare virale dal suo punto di vista, con gravi accuse che, come spesso avviene in queste circostanze, sono generiche e senza uno straccio di prova per rafforzare la propria tesi.

Le accuse generiche e senza prove di Alessandro Meluzzi sui falsi vaccini dei politici

Ora, premesso che la classe politica sicuramente abbia commesso degli errori sia nella gestione della pandemia, sia per quanto riguarda la campagna della vaccinazione, fa un certo effetto guardare il video con Alessandro Meluzzi che parla di falsi vaccini da parte dei politici. Il presupposto dal quale partire in questa circostanza lo abbiamo già citato: lanciare accuse generiche e senza prove, non fa del virgolettato in questione una notizia vera o da prendere in considerazione.

Non si tratta di appoggiare o meno le tesi del professore, ma senza un’indagine sulle gravi affermazioni che abbiamo ascoltato oggi 21 agosto, è chiaro che si parli di aria fritta. Chiunque, famoso o meno, può dire di aver ricevuto determinate proposte da Mister X, ma fino a prova contraria il fatto non sussiste. Ora, se in tanti commentano il video di Alessandro Meluzzi sui falsi vaccini criticando la casta in stile “non cielo dicono”, è chiaro che siamo al cospetto di un grave problema culturale.

Altrettanto divertente, tornando allo scorcio iniziale del nostro articolo, percepire l’indignazione di chi sente Alessandro Meluzzi parlare di falsi vaccini ai politici, quando a gennaio e febbraio le stesse persone venivano criticate per aver saltato la fila. Così come i NoVax tendano ad imputare al vaccino contro il Covid qualsiasi tipo di decesso dei VIP. Allora decidiamoci: si sono vaccinati o no?

