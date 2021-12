Assolda un pregiudicato per uccidere moglie e suocera, denunciato dal sicario stesso?

Un uomo sarebe stato denunciato dal sicario che aveva assoldato per liberarsi della moglie e della suocera. La notizia è stata riportata dai principali quotidiani nazionali. I nostri lettori ci inviano un articolo pubblicato sull’edizione di Bologna del Corriere della Sera. La vicenda ha avuto luogo a Sarzana (La Spezia) e si è conclusa con l’arresto del committente.

Le liti in famiglia

Secondo Corriere della Sera e altre testate nazionali, da diverso tempo i rapporti tra l’uomo, sua moglie e la suocera si erano logorati per questioni economiche. Lui, un 50enne impiegato d’azienda originario di Parma, aveva così deciso di pianificare la soluzione più estrema: liberarsi delle due donne.

Per questo l’uomo si era rivolto a un pregiudicato per offrirgli una somma di 30mila euro. 10mila sarebbero stati consegnati come anticipo, il restante denaro sarebbe arrivato a opera compiuta. Il committente aveva fornito al sicario tutti i dettagli e i tracciamenti dei movimenti delle due donne per far sì che il delitto si concludesse nel modo più rapido e pulito.

Le indagini, la denuncia e l’arresto

L’uomo, tuttavia, ignorava di essere sotto indagine da parte della Procura locale. Gli inquirenti, infatti, da una settimana seguivano ogni suo movimento e sorvegliavano sull’incolumità delle due donne. L’appuntamento con il killer per la consegna dei 10mila euro di anticipo era previsto per la giornata di ieri, domenica 12 dicembre.

Quando il sicario si è presentato all’incontro, però, sono arrivati anche i carabinieri che hanno arrestato il committente. Ora l’uomo si trova presso il carcere di La Spezia con l’accusa di duplice tentato omicidio. Secondo il Corriere, a denunciare l’uomo sarebbe stato proprio il sicario da lui assoldato in quanto restio a uccidere le due donne.

Gli inquirenti sono al lavoro per risalire all’evento scatenante che ha fatto scattare nell’impiegato la volontà di pianificare il duplice omicidio. Si batte la pista economica, ma si cercano ulteriori dettagli. Parliamo di precisazioni perché non è ancora certo se a denunciare il committente sia stato proprio il sicario da lui incaricato.

