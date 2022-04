ASAP Rocky arrestato a Los Angeles per una sparatoria del 2021: le prime notizie

ASAP Rocky arrestato all’aeroporto di Los Angeles. La notizia arriva da NBC News mentre TMZ riporta alcune fonti delle autorità che sarebbero coinvolte nell’arresto. Solo la scorsa settimana il rapper era al centro del gossip insieme alla compagna Rihanna, attualmente in gravidanza, per una fake news secondo la quale avrebbe tradito la popstar con una designer di moda.

Le due testate di cui abbiamo fatto menzione, NBC News e TMZ, parlano di una sparatoria in cui ASAP Rocky sarebbe stato coinvolto nel 2021.

Come riporta anche Billboard il rapper, all’anagrafe Rakim Mayers, stava scendendo dal suo jet privato dopo un volo dalle Barbados a Los Angeles. Al terminal di arrivo ha incontrato i poliziotti che gli hanno messo le manette per arrestarlo. Alcuni agenti hanno comunicato a TMZ che ASAP Rocky sarebbe stato arrestato per una sparatoria avvenuta il 6 novembre 2021. Secondo la vittima, il rapper gli avrebbe sparato circa 3-4 volte.

In queste ore le autorità si troverebbero nella casa losangelina del rapper per una perquisizione.

Come riporta NBC News, la polizia di Los Angeles ha diffuso un comunicato in cui conferma l’arresto di ASAP Rocky:

33-year-old Rakim Mayers, a Los Angeles resident, also known as music artist A$AP Rocky, has been arrested in connection to a shooting that occurred in the Hollywood area in November of 2021. pic.twitter.com/YeV9w2udDL

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 20, 2022