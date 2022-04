Arrivano le multe ai novax 50enni, 100mila avvisi di pagamento al giorno

Arrivano le multe ai novax, con costernazione degli over50 non vaccinati che hanno eluso le sanzioni convinti che “In Italia non accada mai niente” e affollano i social con testimonianze di raccomandate da ritirare in posta provenienti dal “Ministero della Salute”.

Raccomandate che, ormai non c’è dubbio alcuno, sono per loro. E contengono la sanzione (invero simbolica) di 100 euro per gli over50 “che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del ministero della Salute; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi”.

Del resto ne avevamo già parlato, evidenziando come eventuali lungaggini sarebbero state dovute al sistema prescelto. Nessun controllo “a campione” o “casa per casa”, bensì i dati degli archivi delle ASL con la platea vaccinabile.

Esattamente come per i medici e altre categorie di vaccinazione obbligatoria, semplicemente l’elenco dei multati è un’operazione algebrica. Elenco dei 50enni vaccinabili, meno coloro che risultano vaccinati alle ASL, meno coloro che hanno ricevuto valida esenzione uguale soggetti sanzionabili.

Centomila sanzioni al giorno per la prima settimana, poi si vedrà. Ovviamente si parla di sanzioni retroattive: nonostante l’obbligo vaccinale sia venuto a decadere resta comunque il fatto che nel periodo da febbraio al primo Aprile c’è stata un’evidente platea di “furbetti” che confidava nella “vigile attesa” per evitare le sanzioni che li hanno invariabilmente colpiti.

Eventuali impugnazioni andranno rivolte alle Aziende Sanitarie competenti per territorio.

Difatti quella che sta arrivando adesso non è la sanzione di per sé, ma l’avviso di pagamento delle multe ai novax, che consente come di consueto i soliti sessanta giorni per saldare o impugnare.

