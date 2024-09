Arriva il supporto integrato per l’Intelligenza Artificiale su Firefox 130: se non avete ancora aggiornato, è un ottimo momento per farlo.

L’aggiornamento introduce integrazione diretta con alcuni dei principali ChatBot più attivi del momento: ChatGPT, Gemini AI, Anthropic Claude, HuggingChat e Mistral, rispettivamente i prodotti di OpenAI, Google, Anthropic, HuggingFace e Mistral AI.

Senza alcuna distrazione quindi potrete interpellare le AI per un piccolo aiuto nella ricerca o nella produzione di testi senza abbandonare la navigazione.

L’aggiornamento consente di aggiungere alle barre laterali, raggiungibili con l’apposito pulsantino, uno dei cinque prodotti, pronto ad essere evocato rapidamente

Per attivare la funzione bisogna ovviamente accertarsi di essere all’ultima versione del browser, la 130, per poi andare nel menù Strumenti–>Impostazioni (su MacOS Firefox–>Preferenze) e recarsi nel sotto menù “Firefox Labs”

Il menù è infatti quello dedicato alle funzioni sperimentali, in prova e che potrebbero non funzionare come previsto. Ma come esperimento non è male.

Scelto il ChatBot preferito, esso potrà essere evocato e interpellato, come abbiamo fatto noi stessi.

Un’esempio delle funzioni introdotte per chi usa Internet per lavori di ricerca e scrittura è l’integrazione con sistemi di traduzione e col Chatbot prescelto: in ogni momento potrete chiedere a Firefox di tradurre un brano in lingua estera e interpellare il Chatbot prescelto per fornire un riassunto o una spiegazione del testo.

Con la funzione “Quiz” ad esempio uno studente distratto potrà chiedere al ChatBot (sovente origine della sua distrazione) di rimediarvi producendo sul posto un test di comprensione del testo che ne riattivi l’attenzione.”

Cosa che abbiamo anche provato per voi.

Ottenendo un pratico test di quattro domande su questo articolo al quale ho potuto rispondere (ovviamente essendone l’autore) con rapidità.

